تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات في أوساط الشباب مع حجز 110 غراما من الكوكايين و1.62كلغ من الكيف المعالج و1.546 قرصا مهلوسا، حسبما علم اليوم الإثنين لدى الأمن الولائي.

وتمت العملية بناءا على ورود معلومات مؤكدة مفادها استغلال شخصين لمسكنيهما الواقعين بأحد أحياء مدينة عين تموشنت لتخزين المخدرات كما أوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وأفضت التحريات الميدانية التي باشرتها فرقة مكافحة تهريب المخدرات إلى اكتشاف مسكن مشتبه فيه ثالث يستغل لتخزين وتحضير كميات المخدرات والمؤثرات العقلية فيما يتم استغلال منزلين آخرين متواجدين بنفس العمارة في عملية الترويج وفق ذات المصدر.

وأسفرت عملية تفتيش المنازل الثلاثة عن توقيف ثلاثة أشخاص والعثور على الكميات المذكورة من المخدرات الصلبة (الكوكايين) والكيف المعالج والأقراص المهلوسة إضافة إلى سلاح أبيض مثلما أشير إليه.