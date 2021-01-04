آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
4 يناير 2021 () - س.أ
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تم تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و متابعة الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 100645 حالة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 2776 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور، جمال فورار، الناطق الرسمي لللجنة العلمية أن 191 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 67999 حالة.

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كورونا

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