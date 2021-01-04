حجزت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بومرداس مؤخرا خمسة كيلوغرامات من المخدرات وأوقفت شخصين كانت بحوزتهما هذه السموم ببلدية الأربعطاش، غرب الولاية، حسبما أفاد به اليوم الإثنين مصدر من أمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة، كريمو تواتي، رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية بأن "فرقة البحث والتدخل الولائية حجزت 5 كلغ من الكيف المعالج من صنف راتج القنب الهندي كانت بحوزة أحد الشخصين الموقوفين وذلك بعد الاستناد على معلومات وردت لمصالح الأمن تفيد بنقل أحدهما لهذه الكمية من السموم.

وتمت الإطاحة بأحد المشبوهين، استنادا إلى نفس المصدر، عندما كان على متن سيارة سياحية رفقة عائلته، حيث تم بإذن من وكيل الجمهورية، تفتيش هذه الأخيرة وعثر على 50 صفيحة من المخدرات وزنها 5 كلغ كانت مخبأة بداخل واقي الصدمات الخاص بهذه السيارة.

وبعد التحقيق مع الشخص الموقوف، تم التوصل إلى توقيف شريكه في هذه العملية الإجرامية الذي ينحدر من نفس بلدية الأربعطاش.

وعلى إثر ذلك، يضيف محافظ الشرطة كريمو تواتي، اتخذت الإجراءات القانونية الضرورية وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.