تمكن، أمس، أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية تاوزيانت بخنشلة بالتنسيق مع أفراد الفرقتين الإقليميتين بقايس و الرميلة من حجز كميات هامة من المشروبات الكحولية تقدر بأكثر من 7 آلاف وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام منها مشروبات كحولية فاخرة ذات صنع أجنبي

حجز الكمية جاء بعد معلومات إلى كتيبة الدرك الوطني بقايس بخنشلة مفادها وجود شاحنة بداخلها كميات معتبرة من المشروبات الكحولية ستمر بالإقليم باتجاه ولاية مجاورة، ليتم نصب حواجز بمختلف الطرقات الرئيسية والفرعية لمنع هروب الشاحنة و غلق جميع المنافذ أمامها، أين قام أفراد الدرك بتوقيف الشاحنة بإقليم بلدية تاوزيانت والتي تم تفتيشها عثر على 7 آلاف وحدة من مختلف الأنواع والأحجام منها مشروبات ذات نوعية فاخرة و أجنبية المصدر.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيه بموضوع حيازة ونقل مشروبات كحولية لغرض البيع دون رخصة، حيازة مواد استهلاكية دون فواتير، بموجبه سيحال المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس.