أوقفت مصلحة أمن دائرة مازونة في غليزان 03 أشخاص داخل مسكن كانوا يمارسون فيه السحر والشعوذة،وهذا بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بممارسة الشعوذة داخل مسكنه بمساعدة شخص من نفس عائلته.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، قامت عناصر الشرطة بتفتيش مسكن المشتبه فيه،أين عثرت على حروز و طلاسم و كتب قرآنية مدنسة وكذا مواد تستعمل في عملية السحر بالإضافة إلى ضبط امرأتين داخل المسكن.

وقد تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة، حيث تم إيداعهما المؤسسة العقابية.

الأول عن تهمة تدنيس عمدا للمصحف الشريف وجنحة النصب مخالفة ممارسة العرافة،والثاني عن تهمة النصب والاحتيال.