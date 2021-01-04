أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الإثنين، أمرا بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، الحبس المؤقت وهذا في قضية فساد جديدة.

وتتعلق التهم الجديدة ضد الوزيرة السابقة المتواجدة حاليا رهن الحبس المؤقت، بـ"تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للمجمع الصناعي أمنهيد".

للتذكير، كانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قد أصدرت بتاريخ 8 ديسمبر المنصرم أمرا بإيداع جميلة تمازيرت الحبس المؤقت المتابعة في قضايا فساد.