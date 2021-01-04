خرج والي المدية جهيد موس مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي فاروق بورقعة كاسرين لبرد الثلوج وصقيعها باتجاه مناطق ظل في جولة فجائية، مساء اليوم، لتفقد العديد من المشاريع والمرافق التربوية ببلديات دائرة القلب الكبير أقصى شرقي الولاية، والتي بدأها بالوقوف على حالة الإطعام المدرسي بآبتدائية الشهيد بوقرة علي في بلدية القلب الكبير و مدى احترام التعليمات المسداة في كيفية إعداد وتقديم الوجبات الغذائية الساخنة للتلاميذ للتلاميذ.

كما نتقل إلى فرقة أولاد الحاج بذات البلدية لمعاينة قاعة العلاج التي تم ترميمها في إطار التكفل بساكنة مناطق الظل مع الإستماع إلى انشغالات أهل الفرقة وعلى رأسها مشكل التزويد بمياه الشرب ووعدهم بإنجاز منقب للتكفل بحاجتهم إلى هذه المادة الحيوية.

كما وقف على أشغال الطريق الرابط بين قرية بني معلوم ومقر ذات البلدية،مسديا تعليمات للإسراع في عملية الإنجاز.

وفي بلدية بئر بن عابد وقف ذات المسؤول على مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز منقب آخر لفائدة سكان فرقة زغالة التي تضم زهاء 150 عائلة،أين أمر بالإسراع في دراسة ربط البئر بالطاقة الكهربائية تزامنا مع تقدم عملية الإنجاز.ليلتقي يعدها بسكان فرقة العرابات التي طرح سكانها نفس المشكل المتعلق بشح مياه الشرب،وصعوبة الحصول عليها بالطرق التقليدية،ناهيك عن صعوبة وتدهور المسلك الذي يربطهم بمقر بلديتهم.

وبإقليم بلدية السدراية شدد الوالي على الإسراع في إنهاء مشروع ربط فرقة الزلايقية بماء الشرب ووضعه حيز الخدمة آجلا لإنهاء معاناة السكان في جلب الماء من أمكن متفقرقة وبعيدة.

كما عاين حالة تمدرس زهاء 89 تلميذا بإبتدائية عمر بن الخطاب ووضعية مرافقها التربوية. ليبقى الطابع الفجائي لمثل هذه الزيارات وفي ظروف شتوية كهذه باعثا على اهتمام وتفاؤل سكان المناطق النائية، التي عانت من مرارة التهميش والإقصاء والنسيان معمرة عشريات خلت على هامش التنمية المحلية والجوارية.