ينتظر ممثلو مكتتبي الحي 19 بالرحمانية ، المدينة الجديدة سيدي عبد الله ، غرب العاصمة اللقاء الموعود مع مدير عام الوكالة الوطنية للسكن و تطويره ، لإبلاغه بالتحفظات والانشغالات عن الطريقة التي تتم بها انجاز المشروع ، مشككين في قدرة الشركة المنجزة على الوفاء بالتزاماتها بتسليم الشقق قبل حلول الصيف المقبل.

و لاحظ المكتتبون اثر زيارتهم للحي "الطريقة العشوائية التي تعتمدها الشركة المنجزة في التعجيل بعملية الانجاز ومن ذلك غياب "لمخطط عمل يقتدى به يكون مبني على أساس التنظيم المحكم ، يقوم حسبهم ،على الانتهاء من الأشغال من عمارة ثم الانتقال إلى أخرى" .

و اكد المكتتبون انه لا داع لإتمام نصف أشغال نصف عمارة و الانتقال إلى عمارات أخرى . فمن الممكن إكمال قسم من 8 عمارات مثلا قبل الانتقال إلى مجموعة أخرى.

و تشهد عدة عمارات بمجموعة 2110 سكن ، تأخرا ملحوظا ، بشكل يجعل الشكوك قائمة حول وفاء عدل بتسليم السكن قبل حلول الصيف.

و قامت شركة الانجاز بتجهيز وطلاء مجموعة من العمارات في الشارع الرئيسي، لإيهام الزوار بتحقيق تقدم ملموس و للتستر على التأخر المسجل في عملية الانجاز وخصوصا الجهة اليسرى و اليمنى للموقع و التي تشمل 953 مسكن.

وخلال نزوله الى الحي في 13 ديسمبر واستقباله لممثلي المكتتبين، وجه طارق لعريبي تعليمات، للتعجيل بالانتهاء من انجاز الطريق الرئيسي في 27 جانفي 2021 ، وإكمال التهيئة الخارجية في مارس 2021 ، و الرفع من وتيرة الإنجاز و ذلك بغرض استلام المكتتبين لسكناتهم في أقرب الآجال على أن يبلغ ممثلي المكتبين في لقاء ثاني وعد به بالخطوات الإضافية لتدارك التأخر المسجل.

كما توعد المكتتبين باللجوء مرة أخرى إلى الاحتجاج أمام مقري وكالة عدل ووزارة السكن إن لم يتم أخذ طلباتهم بعين الإعتبار، خصوصا و أن وتيرة الإنجاز و رغم تقدمها في الآونة الأخيرة إلا أنها لا تستجيب إلى طموحاتهم التي تتجسد في السكن في أقرب الآجال.