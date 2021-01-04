ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي، والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أفاد البيان أنه "بعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أمر الرئيس باتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيدـ19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط، و كذا بوضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين، بإشراك القطاعين الخاص والعام".

و بالمناسبة، كما أضاف البيان، حيا الرئيس تبون "المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام، في محيط إقليمي متوتر وجد معقد".

و في الختام، ألح رئيس الجمهورية على "ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات، لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة، بما يتكيف وتحديات العام 2021، مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور"، كما خلص اليه بيان رئاسة الجمهورية.