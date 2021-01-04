طالب مجموعة من المرقين العقاريين ، من أصحاب مشروع 1008 مسكن ترقوي بشلغوم العيد، والي ميلة التدخل العاحل لتمكينهم من رخصة البناء العالقة منذ سنة جويلية 2014، بسبب ما اعتبروه عراقيل بيروقراطية .

و أفاد المعنيون أن 20 مرقيا استفادو من عقود لإقامة مشروع سكني طموح يضم 1008 مسكن ترقوي و 5 تجهيزات عمومية ،منها عيادة متعددة الخدمات، مركز تجاري، روضة أطفال و ملعب جواري و مرافق أخري.

إلا أن المشروع لازال يراوح مكانه، بعد امتناع الإدارة ممثلة في مديرية التعمير و البناء و الهندسة المعمارية منحهم رخصة البناء و هذا بعد أن ألزمتهم بإسناد مشروع التهيئة الخارجية للومالة العقارية الولائية، و قد تم دفع ميلغ المشروع يؤكد رئيس الجمعية سمير كعبوش ،لكن الوكالة أخلت بالتزاماتها و لم تكمل المشروع .

المرقون يناشدون الوالي لإنهاء معاناتهم و منحهم رخصة البناء لمباشرة الأشغال قبل أن تنتهي مدة العقد التي لم يبق منها سوى ثلاثة أشهر.