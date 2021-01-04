أكدت وزرة الاشغال العمومية، في بيان لها اليوم الاثنين، انها جندت كافة الموارد البشرية و المادية من أجل إعادة فتح الطرق المقطوعة بسبب اضطرابات الطقس و سوء الأحوال الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر الماضي و 3 جانفي.

و في هذا الاطار، أوضح البيان أن قطاع الاشغال العمومية جند خلال هذه الفترة أكثر من 1.200 عون و إطار إضافة إلى تسخير 400 وحدة من المعدات و الآلات للسهر على تنفيذ كافة التدخلات على شبكة الطرق و الطرق السريعة المتضررة من تساقط كثيف للثلوج و الأمطار الغزيرة.

و تم خلال هذه العمليات استخدام ما يزيد عن 500 طن من الملح لإزالة الثلوج و تسهيل حركة المركبات ومعالجة الانهيارات الأرضية وإزالة المياه الراكدة وإزاحة الرمال.

و قد شملت هذه التدخلات 26 ولاية وهي الشلف، أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، عين الدفلى، عين تموشنت، معسكر، تيارت، النعامة، الجلفة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت وسوق اهراس، حسب بيان وزارة الاشغال العمومية.