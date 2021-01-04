تحادث الوزير الأول،عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، هاتفيا مع رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.

وقد عبر جراد والمشيشي عن "ارتياحهما لمتانة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين وعن إرادتهما المشتركة في العمل من أجل تقويتها وترسيخها المستمر".

كما سمحت المحادثات بين الطرفين باستعراض "واقع العلاقات الثنائية وفرص التعاون الجزائري-التونسي تحسبا لانعقاد الاستحقاقات الثنائية التي يعكف البلدان على تحضيرها، لاسيما اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون"

وهنأ الوزير الأول، بالمناسبة، رئيس الحكومة التونسية على تولي تونس رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال جانفي الجاري, ليتبادل الطرفان, فيما بعد، "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التسجيل بارتياح توافق وجهات نظر البلدين بشأن الوضع في المنطقة، والتأكيد على التزامهما بمواصلة وتعزيز التشاور الثنائي حول هذه القضايا".

وفي ختام المحادثات "وجه الوزير الأول دعوة لرئيس الحكومة التونسية للقيام بزيارة إلى الجزائر".