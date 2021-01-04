توفي مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة و النصف مدير شركة "ا متياز" لتوزيع الكهرباء و الغاز السابق لولاية ميلة فريد بوكرم ، إثر وعكة صحية ألمت به، بقاعة الجلسات بمجلس قضاء ميلة، أثناء محاكمته رفقة 6 إطارات أخرين من الشركة، توبعوا في قضية تتعلق بالتسيير ،رفعت ضدهم سنة 2017، بناء على رسالة مجهولة.



و حسب أحد المحامين كان ضمن هيئة الدفاع، فإن المدير رحمه الله خضع لمحاكمة عادلة وفي ظروف جد عادية، و كان رفقة عائلته ، و لم يكن تحت أي ضغط خاصة و أنه استفاد من البراءة في الحكم الابتدائي، مما يؤكد حسب المحامي ذاته أن المرحوم كان بعيدا عن أي ضغط و كان جالسا في القاعة في أريحية تامة، قبل أن يتغرض لوعكة صحية و ينقل على جناح السرعة إلى مستشفى الإخوة مغلاوي ،أين لفظ أنفاسه الأخيرة.



الفقيد يبلغ من العمر 59 سنة و هو اليوم يشغل منصب مدير شركة امتياز لتوزيع الكهرباء و الغاز بسكيكدة.