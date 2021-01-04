أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر مساء يوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.



وأعلن الشيخ أحمد الناصر، أن الأمير أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.



وأفاد وزير خارجية الكويت بأنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.



كما أعلنت الكويت عن الاتفاق على التوقيع على "بيان العلا"، مؤكدة أنه سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.