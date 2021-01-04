ووري الثرى شريف رزقي، المدير الأسبق لجريدة ”الخبر”، مساء اليوم، بمقبرة قرية أولاد وارث، مسقط رأسه، التابعة إداريا لبلدية سيدي نعمان بدائرة ذراع بن خدة، في جو مهيب وحزين جدا، وبحضور جمع غفير من المعزين القادمين من مختلف قرى المنطقة وبحضور رفقاء الفقيد وصحافيين. وكانت قرية أولاد وارث الهادئة، اليوم، حزينة برحيل أحد أبنائها الأبرار، شريف رزقي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 سنة. جثمان الراحل وصل إلى المنزل العائلي بقرية أولاد وارث مع صلاة المغرب، بعدها نقل إلى مقبرة القرية، حيث أقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، قبل أن يشيّع إلى مثواه الأخير.



حضر جنازة فقيد ”الخبر” والصحافة الجزائرية مئات المعزيين من أهل قريته والقرى المجاورة لها، إلى جانب أصدقائه، مؤسسي جريدة ”الخبر”، وصحافييها وموظفيها الذين أبوا إلا أن يودعوا مديرهم وزميلهم، لاسيما أنهم احتفظوا بذكريات جميلة مع شريف رزقي، الذي يشهد له الجميع بمهنيته ومواقفه الباسلة في مواجهة الصعاب التي واجهتها الجريدة طيلة مشوارها. كما أجمع العديد من الذين تحدثوا إلينا على أن هذا الرجل الذي رحل علينا جسديا، ستبقى مواقفه وأخلاقه تشهد على ما قدمه لـ«الخبر” والصحافة الجزائرية.