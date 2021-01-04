أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية, أرانشا غونزاليس لايا, اليوم الاثنين, أن القاعدة العسكرية الأمريكية "روتا" الموجودة في مدينة قادس الإسبانية "ليست في خطر" وذلك تعليقا على ما يروج إليه بخصوص "اتفاق" بين المغرب وواشنطن لنقلها إلى الاراضي الصحراوية المحتلة.



وحسب وسائل إعلام متطابقة فإن "واشنطن والرباط قد توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بنقل القاعدة العسكرية روتا" إلى الاراضي الصحراوية المحتلة, بعد المقايضة بين الجانبين واعتراف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية .



وأوضحت أرانشا لايا, في مقابلة لها مع إذاعة "كنال سور" - نقلتها وكالة أوروبا بريس الإسبانية - أنه "لا داعي للخوف" على مستقبل القاعدة.



وأبرزت حسب المصدر ذاته أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا فيما يتعلق بالقاعدة العسكرية "روتا" هي "علاقات وثيقة للغاية وفي وئام كبير".