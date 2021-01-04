اكد وزير الطاقة, عبدالمجيد عطار, اليوم الاثنين بالجزائر, ان اشغال الاجتماع الوزاري الثالث عشر (13) لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و خارج الأوبك (أوبك+) التي جرت اليوم الاثنين ستتواصل يوم غد الثلاثاء كون اعضاء الاجتماع لم يتوصلوا الى اتفاق.



و خلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع, قال عطار ان "اشغال الاجتماع الوزاري ال13 لأوبك و اوبك+ قد اختتمت اليوم الاثنين من دون توصل البلدان المشاركة الى اتفاق, حيث تم تأجيل مواصلة النقاشات الى ظهيرة يوم الثلاثاء من اجل الخروج باتفاق نهائي حول رفع مستويات انتاج النفط من عدمه".



و اشار الوزير الى ان "العديد من المشاركين في هذا الاجتماع قد ابدوا مخاوفهم بخصوص سوق النفط", مضيفا ان المراقبين يركزون حاليا على مدى نجاح عمليات التلقيح عبر العالم و الفترة التي تشملها موجات التلقيح هذه".



وأوضح انه "بالطبع, سمحت بداية عملية التلقيح بارتفاع الأسعار إلى 50 دولارا أو أكثر, ولكن الأمر هو معرفة ما إذا ستنجح عمليات التلقيح وإن ستستغرق ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو ربما أكثر".



وأكد وزير الطاقة أن دراسة السوق النفطي سيستمر خلال مفاوضات يوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار نهائي في نهاية اليوم.