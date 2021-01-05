تشهد عدة ولايات داخلية في وسط وغرب وشرق البلاد اليوم الثلاثاء، استمرار موجة الصقيع والبرودة الشديدة، حسبما أفاد به اليوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر.

وأوضحت ذات المصالح في ذات التنبيه على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن البرودة الشديدة ستميز بداية من صبيحة اليوم، ولايات الأغواط، باتنة، تبسة، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، المدية، المسيلة، البيض، برج بوعريريج، تيسمسيلت وخنشلة.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة السادسة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من فجر يوم غد الأربعاء.