كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اللجنة المكلفة بمراقبة وضعية اللاعبين على مستوى الأندية برئاسة العربي أومامار الذي يشغل عضو المكتب الفيدرالي قد انتهت من صياغة مسودة اللوائح المتعلقة بالتعاقد مع المدربين وتوظيفهم.

وحسب بيان "الفاف" عبر موقعه الرسمي فإنه سيتم تقديم الوثيقة في الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي للنظر فيها والموافقة عليها قبل تنفيذها.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه اللوائح تحدد القواعد المتعلقة بالعقود بين المدربين والأندية المحترفة والهاوية.

وتم تكييفها لحماية استقرار العقد بين المدربين والفرق بما يسمح به القانون الوطني والاتفاقيات الجماعية.