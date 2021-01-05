أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في بيان لها، أمس الإثنين، عن تطبيق أطلقته المؤسسة الناشئة "تم تم" يتيح للجزائريين المقيمين بالخارج بدفع مشتريات أقاربهم بالجزائر بالعملة الصعبة مع توصيلها إلى منازلهم بمختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن هذا التطبيق متعدد الخدمات الذي أطلق عليه اسم "تم تم وان" يسمح للجالية الجزائرية بدفع "ثمن الطلبيات ببطاقة فيزا وماستركارد وأمريكان اكسبريس مع وضع عنوان ورقم هاتف أقاربهم بالجزائر للتكفل "تم تم وان" بعدها بتوصيلها خلال ساعتين عن طريق البريد السريع أو من يوم إلى 5 أيام حسب منطقة الإقامة.

وجاء في البيان " ففي الجزائر العاصمة مثلا سيتم توصيل الطلبيات للسكان خلال 24 ساعة" مضيفا أن "تم تم وان" تقوم بخدمة التوصيل حاليا في 21 ولاية من أصل 48.

وأوضحت الوزارة أن "المدفوعات التي تتم بالعملة الصعبة يتم تحويلها إلى حسابات "تم تم" بالدينار مما يساهم في احتياطي الصرف للبلاد"، مؤكدة أن "تم تم" قد تأكد بعد العديد من الاستشارات والنصائح لا سيما من أحد البنوك الدولية أن العرض والعملية يتوافقان مع التنظيم الجزائري المعمول به.

ويضيف البيان أن تطبيق "تم تم" يوفر أيضا للتجار والعلامات التجارية الفرصة لأخذ زمام المبادرة في التجارة الإلكترونية وأن أي موزع أو نشاط تجاري آخر يمكنه الترويج لمنتجاته عبر التطبيق مصحوبا بخدمة توصيل.

وهكذا- حسب الوزارة- فإن "تم تم وان" "يساهم بشكل كبير في التسريع الرقمي الجاري في الجزائر".