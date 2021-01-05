عبّر وليد صادي عن سعادته بالعودة مجددا إلى نادي وفاق سطيف.

وقال صادي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك :" أؤكد أن عودتي جاءت بسبب رغبة أنصارنا الأوفياء في رؤيتي من جديد في الفريق، أنا جد سعيد بتواجدي في مجلس إدارة النادي وسأعمل على توظيف خبرتي في خدمة النادي وتقديم الإضافة المرجوة مني، يجب وضع اليد في اليد من أجل أن يبقى الوفاق دوما في القمة".

وتم كذلك خلال الاجتماع المنعقد أمس تعيين عبد الحكيم سرار رئيسا لمجلس الإدارة، فيما نصّب فهد حلفاية مديرا عاما لمدة أربع سنوات.