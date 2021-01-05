سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عدة تدخلات لإسعاف وإنقاذ مختنقين بالغاز ومصابين في حوادث المرور.

وأفادت حصيلة لذات المصالح اليوم الثلاثاء، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة العمارية تدخلت في حدود الساعة الخامسة صباحا وخمسا وخمسين دقيقة اليوم الثلاثاء من أجل إسعاف وإنقاذ 02 مختنقين بالمكان المسمى القرية الفلاحية في بلدية العمارية.

ووفقا لذات المصدر فإن الضحيتين يبلغان من العمر ( 23 و 30 سنة) ، كان يعانيان من ضيق في التنفس وآلام على مستوى الرأس، تعرضا للاختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن الطهي ( طابونة)،حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية .

وتدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وزرة يوم أمس الإثنين من أجل إسعاف وإنقاذ مختنقة بالمكان المسمى القرية الفلاحية في بلدية وزرة .

ويضيف نفس المصدر أن الضحية ( م/ ب 52 سنة) من جنس أنثى كانت فاقدة للوعي، وأصيبت بالاختناق إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، تم إسعافها في عين المكان ونقلها على جناح السرعة إلى مستوصف وزرة .

كما تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة البرواڨية في حدود الساعة السابعة مساء وعشر دقائق من نفس اليوم من أجل إسعاف وإنقاذ مختنقة بالمكان المسمى حي ديار الشمس في بلدية البرواڨية ، الضحية ( م/ م 26 سنة ) من جنس أنثى كانت تعاني من ضيق في التنفس وآلام على مستوى الرأس ، أصيب بالاختناق إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء .

ومن جهتهم، تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تابلاط مساء أمس من أ جل حادث مرور وقع بالمكان المسمى الرمايلاية على مستوى الطريق الوطني رقم 08 في بلدية تابلاط، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، خلف إصابة شخصين تتراوح أعمارهما بين( 07 و33 سنة).

وقد تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى تابلاط