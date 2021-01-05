يواجه بداية من الساعة الثالثة من عشية اليوم بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، فريق شبيبة القبائل نادي الدرك من النيجر لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويعتزم "الكناري" اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر مكرر وهو الفائز بالعاصمة النيجيرية نيامي بهدفين لواحد.

ويتوجب على أبناء جرجرة وضع الأقدام على الأرض وعدم الوقوع في فخ التساهل لتفادي المفاجأة، أمام منافس لم يذق طعم الخسارة في البطولة المحلية.

وكان فريق شبيبة القبائل قد كشف عبر صفحته الرسمية عن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس "كوفيد-19"، ما استوجب عزلهم وإخضاعهم للحجر الصحي.

وسيتعرف ممثلا الجزائر في هذه المنافسة وفاق سطيف وشبيبة القبائل، في حال تأهلها، على منافسيهما في الدور السادس عشر مكرر خلال عملية سحب القرعة المقررة يوم الجمعة المقبل بمقر الكونفدرالية الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.