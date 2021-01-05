سقطت طفلة تبلغ من العمر 15 سنة اليوم الثلاثاء، من الطابق الرابع لعمارة تقع بحي الأمل بمدينة تيسمسيلت حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في عين المكان.

وذكرت الحماية المدنية في بيان لها عبر موقعها على الفايسبوك، أن أعوانها تدخلوا بمعية مصالح الأمن على الساعة الثامنة من صباح اليوم بحي 300 مسكن البلاطو ( حي الأمل ) استجابة لنداء مفاده سقوط طفلة بالغة من العمر 15 سنة من الطابق الرابع لعمارة توفيت في عين المكان حيث تم تحويل جثتها من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيسمسيلت.