حذر وسيط الجمهورية كريم يونس من أشخاص ينتحلون صفة وسيط الجمهورية لحل مشاكل الناس بمقابل مادي، وهذه الظاهرة حسب المتحدث استفحلت في عدة ولايات من الوطن.

وأضاف على هامش لقاء جمعه مع المسؤولين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني بمستغانم أن وساطة الجمهورية ستتكفل بمحاربة هذه الآفات الخطيرة، وذلك من خلال دراسة الوضع الحالي للمجتمع والأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظواهر التي تمس بانسجام المجتمع. كما هدد مسؤولي بعض المديريات التنفيذية ودوائر وزارية التي لا ترد على العرائض التي ترسل من طرف المندوب الولائي، مبرزا أن مصالحه بصدد انجاز تقرير حول حصيلة الوساطة وكذا العراقيل التي تصادف المندوب الولائي سترسل لرئيس الجمهورية، مضيفا أن وساطة الجمهورية أنشئت لأجل "القضاء على المظاهر السلبية في الإدارة والمرفق العام على غرار البيروقراطية والمحسوبية وجميع أشكال الانتهاكات".

وفي هذا السياق، صرح وسيط الجمهورية بأنه استقبل إلى حد الساعة حوالي 8050 مواطن من حاملي العرائض، مضيفا أن وساطة الجمهورية استطاعت حل العديد من المشاكل ومؤكدا التزام هيئته بتحسين علاقة المؤسسات والإدارات العمومية مع المواطن.