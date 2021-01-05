تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امحمد بن علي في غليزان من تفكيك شبكة وطنية تنشط عبر ولايات غليزان، تلمسان، وهران وعين تموشنت مكونة من 11 فردا، واحد منهم في حالة فرار، تحترف سرقة المركبات وتزوير الأرقام التسلسلية والملفات الخاصة بالمركبات المسروقة، وتم خلالها استرجاع 6 مركبات.

تعود وقائع القضية إلى شهر أفريل من السنة الماضية أين تمت عملية سرقة شاحنة ببلدية سيدي امحمد بن علي، وقد أفضت التحريات التي قام بها رجال الدرك إلى تحديد الفاعلين بعد استعمال الطرق القانونية، وتحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية ومكان تواجد الشاحنة المسروقة.

وبعد عمليات البحث والتفتيش أوقفت مصالح الأمن فردين من العصابة، وبقي الثالث في حالة فرار، حيث اعترفا بجريمة السرقة مصرحين أنهما قاما بنقلها إلى ولاية تلمسان، أين زُوّر رقمها التسلسلي ووضعها للسير بوثائق مزورة مع توقيف الشخص الذي كانت بحوزته.

وخلال تحقيق رجال الدرك بالمندوبية الإدارية المنزه بولاية وهران مكان استخراج البطاقة الرمادية للمركبة المسروقة أوصلهم إلى 16 ملفا قاعديا يحمل ذات مواصفات الشاحنة. وأثناء التأكد من جريمة التزوير تم استرجاع 6 مركبات من مختلف الأنواع والأحجام، في انتظار استرجاع باقي المركبات وإحالة ملف الشبكة على العدالة.