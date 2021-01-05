قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح للطلبة المعيدين، بالمشاركة في مسابقة الدكتوراه لهذه السنة.

وأكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر شاوش عبر صفحته في "الفايسبوك"، أنه وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصد تمكين الطلبة المُعيدين من السماح لهم بالمشاركة في مسابقة الدكتوراه.

وأضاف النائب "تلقينا مؤخرا ردا إيجابيا من السيد الوزير في هذا الشأن، حيث من المُنتظر دراسة جميع ملفات المترشحين من لدن لجان التكوين في الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية وقد شُرع فعليا في استقبال ملفات الترشح عبر المنصة المخصصة لذلك بدءً من تاريخ 27 ديسمبر 2020".