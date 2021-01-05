لم يتقبل بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين المنتمين إلى وسائل إعلام عربية، الوضعية التي يتواجد عليها الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الإعلامي التونسي المخضرم فتحي المولدي أنه لا يوجد أي تفسير لما يعيشه محرز مع "السيتزن" غير العنصرية.

وأكد في حديثه لقنوات بي إن سبورت "محرز مظلوم وما يفعله المدرب غوارديولا تشفي غير مبرر، 'بيب' تعامل مع محرز كما تعامل مع إيتو سابقا، رياض له سمعة كبيرة وهو لاعب خلوق ومهاري".

وأردف "حتى المدرب غوارديولا مدرب كبير وفيلسوف لكنه أخطأ في حق محرز، فالجماهير العريضة، تتذوق حلاوة الكرة مع محرز".

أما الصحفي الكويتي عبد الكريم الشمالي فقال "أخطأت لما كنت أحاول إيجاد أعذار لغوارديولا لعدم إشراكه محرز، هذه المرة أعتذر، هذا دليل قاطع على أن المدرب والإدارة يريدان دفع محرز إلى المغادرة بطريقة غير مباشرة والاستفادة من رحيله ماديا، أعتقد أنه لو حدث الأمر مع أي لاعب آخر، لتصرف معه بطريقة أخرى".