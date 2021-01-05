خلص الاجتماع التقني الذي انعقد صبيحة اليوم والخاص بمواجهة شباب بلوزداد ضد غورماهيا الكيني، بحضور مسؤولي الناديين، والحكّام إلى أن المقابلة لن تكون معنية بالنقل التلفزي.

كما أفضى نفس الاجتماع إلى أن شباب بلوزداد سيدخل بالبذلة الحمراء على أن يدخل المنافس باللباس الأبيض خلال المقابلة المقررة غدا الأربعاء لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا بملعب "نيايو ستاديوم نيروبي".

وحسب الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على "الفايسبوك" فإنه تم الاتفاق على أن يتابع جمهور الفريقين أطوار المواجهة على القناة الرسمية لنادي غورماهيا على اليوتوب والصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على "الفايسبوك".