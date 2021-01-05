توفي، اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص من عائلة واحدة، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمسكنهم الواقع بحي 1900 سكن المعروف بـ"الأتراك" في الضاحية الشرقية لمدينة تيارت.

وعلم من مصدر مطلع أن المتوفين عثر عليهم في حدود منتصف النهار إلا ربع، وهم الأب والأم وطفليهما، حيث تتراوح أعمار الضحايا بين 4 و41 سنة، نقلت جثثهم إلى مستشفى يوسف دمارجي، ويرجح فرضية تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغازات المحترقة إلى ست وفيات منذ بداية العام الجاري من بينهم حارس ورشة بناء ثانوية توفي تسمما بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من احترق الحطب، وإلى 9 منذ حلول فصل الشتاء بولاية تيارت، نتيجة البرودة الشديدة ولجوء العائلات إلى التدفئة وعدم التقيد بطرق السلامة أثناء استعمال وسائل التدفئة.