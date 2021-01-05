ضبطت الاتحادية الجزائرية للدراجات موعد إقامة منافسة كأس الاتحادية التي ستنظم بسيدي عبد الله، وتعد كإعلان لانطلاق الموسم الرياضي للدراجات، الذي عاد إلى النشاط مجددا بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحادية على "الفايسبوك" فإنه تقرر أن تستهل المسابقة يوم 22 جانفي الجاري.

ووفق المصدر ذاته فإن القرار اتخذ عقب الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات ورئيس ديوان ولاية الجزائر الذي طمأن حرص الولاية على مرافقة الفيدرالية حتى خلال منافسات جائزة الجزائر الكبرى المقررة يوم 4 جوان المقبل وانطلاق طواف الجزائر 2021.