أصيب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، الذي يقضي عطلة رأس السنة الجديدة في لندن مع أسرته، بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "هاربارك" المحلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لمكتب رئيس الجمهورية "احتفل الرئيس أرمين سركيسيان بالعام الجديد في لندن مع عائلته وأحفاده. في 3 جانفي، أجرى سركيسيان عملية جراحية ناجحة في ساقه في لندن. ومع ذلك، ظهرت على الرئيس أيضًا أعراض لنوع جديد من فيروس كورونا. وأدى الاختبار الذي جاءت نتيجته إيجابية. وسيواصل أعماله عن بعد".

في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني للسيطرة والوقاية من الأمراض في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 160544 حالة، بالإضافة وفاة 14 شخصاً.

وجاء في بيان المركز: "يبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 160544 حالة، تعافى 145759 شخصا، وتوفى 2828 مريضا. بلغ عدد فحوص الكشف عن الفيروس 600306 فحصا".

وكانت أرمينيا قد أعلنت حجرا صحيا في البلاد حتى يوم الحادي عشر من شهر جانفي الجاري، كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا.