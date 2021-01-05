فصل مدرب أولمبي المدية الشريف حجّار في مستقبله على رأس العارضة الفنية للنادي، وفي مصير اللاعب سيد علي لكروم.

وفند حجّار كل الأخبار التي تحدثت عن انسحابه من العارضة الفنية لفريق "الأوام"، مؤكدا أن النادي يتواجد في أحسن أحواله رغم البداية المتعثرة في بطولة المحترف الأول أمام كل من شبيبة الساورة ومولودية وهران، لكن بعد ذلك حقق أبناء "التيطري" فوزين خارج الديار أمام اتحاد الجزائر ونجم مڨرة.

وعن قضية سيد علي لكروم أوضح المتحدث ذاته أن اللاعب غادر الأولمبي ولن يعود خاصة بعد أن طلب ورقة تسريحه من الإدارة. واستبعد حجار أن يؤثر رحيل لكروم على مردود التشكيلة، مضيفا أنه يملك البدائل.

ويسعى الأولمبي المحلي إلى تحقيق أول فوز له على أرضية ميدانه نهاية هذا الأسبوع عند استقباله لوداد تلمسان في إطار الجولة السابعة، رغم اعتراف حجار بصعوبة المواجهة التي سيغيب عنها الثلاثي بن علال، غوماري ولماشي بسبب بالإصابة.

