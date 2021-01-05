أبدى رئيس اتحاد بسكرة فارس بن عيسى استياءه وتأسفه من خرجة بعض المساهمين في الشركة الرياضية ذات أسهم والتي تمثلت في المطالبة بأموالهم وسط شح خزينة النادي.

وكشفت الصفحة الرسمية للفريق على "الفايسبوك" وثيقة تؤكد أن ثلاثي مساهم في الشركة قام بتوجيه إعذار رسمي عن طريق محضر قضائي ضد الاتحاد.

وأكد الرئيس بن عيسى أن مجلس إدارة الشركة الرياضية يسعى حاليا لحل هذا الإشكال وفقا لما يضمن السير الحسن للفريق وعدم تأثره سلبا خصوصا أن الوضعية المالية للفريق صعبة للغاية وتتطلب تضافر جميع الجهود من أجل إخراج الفريق من هذه الضائقة المالية الخانقة.