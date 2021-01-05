سجلت الجزائر 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات خلال 24 ساعة، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة العلمية المكلفة بمتابعة و رصد فيروس كورونا.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية جائحة كورونا في الدزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 100.873 حالة مؤكدة.

بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2782 حالة وفاة.

و أضاف المصدر أن 186 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس، ليصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 68185 حالة.