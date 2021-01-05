تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف شخص متورط في القضية ببني مسوس (غرب العاصمة)، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أن هذه القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص سرقة سيارته تحت طائلة التهديد من قبل شخص مجهول، مشيرا الى أن عناصر فرقة الشرطة القضائية كثفت من ابحاثها الى غاية تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ليتم بعدها تكثيف الابحاث.

وبالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الادارية لبراقي، تم استرجاع المركبة التي كانت بحوزة شخص آخر، وقاد الاخير عناصر الشرطة نحو المشتبه فيه الرئيسي الذي تبين انه مسبوق قضائيا.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا للنظر في القضية.