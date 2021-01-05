نظم صباح اليوم أمام مقر مديرية التربية لولاية البويرة مدراء المؤسسات التربوية للطور المتوسط وقفة احتجاجية وتضامنية مع زميلتهم مديرة متوسطة قويزي السعيد بعد تعرضها للتنزيل إلى الدرجة الرابعة، وذلك عقب مثولها أمام مجلس التأديب.

وحسب المدراء المحتجين، فقد راسلوا مختلف السلطات المعنية لأجل طلب تدخل والنظر في قضية مديرة متوسطة قويزي السعيد بولاية البويرة، على إثر المضايقة و الظلم الذي تعرضت له الزميلة أيت إدير دليلة، بعد إحالتها علي مجلس التأديب بتاريخ 20-10-2020 و إصدار عقوبة من الدرجة الرابعة (التنزيل من الرتبة )، أثناء مزاولتها لمهامها المهنية في تسيير المؤسسة التي تديرها.

وحسب ما ورد في بيان المساندة، فإنه وبعد حدوث نزاع بينها و بين الموظفين بالمؤسسة عبارة عن ملاسنات عادية تحدث في كامل المؤسسات عبر القطر الوطني، تم على إثره إحالتها على المجلس التأديبي، مما اعتبروه انتقام من مديرة متوسطة حديثة التخرج.

وأضافوا أنه كان على مديرية التربية اعتماد على طرق قانونية لفض النزاع من خلال اللجوء الى الوساطة لحل النزاع القائم بطريقة ودية.

و أضافوا أنه من أجل إرضاء الطرف الأخير، تم إرسال لجنة تحقيق إلي الزميلة مديرة المتوسطة و إحالتها علي مجلس التأديب من دون وجه حق .

وأضافوا أنه ضربت الوصاية الممثلة في مديرية التربية كل التعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية عرض الحائط، و الداعية الي فض النزاعات عن طريق تفعيل دور الوساطة بين الاطراف المتنازعين داخل الوسط المدرسي.

كما أكدوا على رفضهم وشجبهم لما تعرضت له الزميلة مديرة متوسطة قويزي السعيد بولاية البويرة من ضغوط ومضايقات و احالتها علي مجلس التأديب من دون وجه حق.

وقالوا :"نأسف للقرار الغير المقبول و أحادي الجانب لمديرية التربية لولاية البويرة ".

و أضافوا أنه "نظرا لما ألت إليه وضعية للزميلة مديرة المتوسطة، نطالب مجلس الطعن الولائي برئاسة سيادتكم لإنصاف الزميلة و إعادة حقها المشروع.

من جهتها، حاولت "الخبر" لقاء مدير التربية غير أنه منعنا من الدخول من الباب الخارجي لأسباب لم توضح.