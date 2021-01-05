تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسيدي بلعباس، اليوم الثلاثاء، من حجز قيمة مالية مزورة تفوق الـ 150 مليون سنتيم، من خلال عملية مكنت أيضا من توقيف شخصين يبلغان من العمر تواليا 25 و 30 سنة.

وكانت مصالح الدرك قد حصلت على معلومات كانت قد أفادت بوجود نشاط لشبكة إجرامية تنشط عبر محور سيدي بلعباس – تلمسان، في مجال ترويج العملة الوطنية المزورة، ما عجل بوضع خطة أمنية مكنت من توقيف شابين على متن مركبة سياحية سرعان ما تم إخضاعهما إلى التحقيق قبل أن يتم إيداعهما الحبس، بعد مثولهما أمام هيئة النيابة.