تأهل فريق شبيبة القبائل للدور السادس عشر مكرر لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الثلاثاء بتيزي وزو على اتحاد الدرك من النيجر بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 1-0) في إياب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة.

وسجلت أهداف المباراة بواسطة رضا بن سايح (د 5) و جوبا أوقاسي (د 64) للشبيبة.

و كان "الكناري" قد فاز أيضا بلقاء الذهاب بنيامي بنتيجة 2-1.

أما ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة, وفاق سطيف، فقد تأهل على البساط الى الدور المقبل على حساب رونيسانس التشادي.

وسيتعرف الوفاق والشبيبة على منافسيهما في الدور السادس عشر مكرر خلال عملية سحب القرعة المقررة يوم الجمعة المقبل بمقر الكونفدرالية الإفريقية بالقاهرة.