قامت جامعة العلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف لوهران بالإمضاء على اتفاقية تعاون مع المفوضية الأوروبية بصفة منسق بالجزائر لمشروع أوروبي حول "تدعيم القدرات في مجال التعليم العالي"، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء الناطق باسم هذه المؤسسة للتعليم العالي.

وأوضح بودية معمر أن الأمر يتعلق بمشروع يهدف إلى تدعيم القدرات في مجال التعليم العالي بعنوان "استحداث قدرات رقمية للإشراف على ضمان الجودة" في التعليم العالي الجزائري (ديجيتاك) في إطار برنامج "ايراسموس".

وقد تم الإمضاء على الاتفاقية يوم 3 ديسمبر الفارط، حيث خصصت المفوضية الأوروبية غلافا ماليا يقدر ب 905.000 يورو لهذا المشروع الذي سيستمر 36 شهرا ابتداء من 15 يناير 2021، يضيف نفس المصدر.

وأشار بودية إلى أن الهدف من هذا المشروع يكمن في ديمومة ثقافة المناجمنت من خلال ضمان الجودة في الجامعات الجزائرية، باستخدام وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها، مبرزا أن المشروع يعتزم العمل على مستويات مختلفة مع الاعتماد على مكاسب وإنجازات الجامعات الجزائرية.

ويضم هذا المشروع، إضافة إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، تسع مؤسسات جامعية جزائرية و خمس مؤسسات وهيئات جامعية أوروبية.

ويشمل شراكة بين جامعات العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران و أم البواقي و ورقلة و بسكرة و سطيف2 و بجاية ومعسكر و قالمة و الجزائر1 من جهة، و جامعات ليون 2 (فرنسا) و لياج (بلجيكا) و لشبونة (البرتغال) و اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسطية (إيطاليا) و الحركة الفرنسية من أجل الجودة رون-ألب (فرنسا) من جهة ثانية.