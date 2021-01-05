

تمكنت مصالح الأمن الحضري بعين النعجة التابعة للمقاطعة الادارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) من وضع حد لنشاط شخص مشبه فيه كان يروج المخدرات الصلبة في أوساط الشباب، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن حيثيات هذه القضية جاءت على إثر تلقي مصالح الأمن لمعلومة مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى 720 مسكن بعين النعجة ليتم بعد ذلك الترصد له وتوقيفه.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.