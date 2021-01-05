تمكن، اليوم، عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالنعامة من حجز كمية من المخدرات “كيف معالج“ ومبالغ مالية من عائدات هذه السموم.

العملية تمت إثر معلومات مؤكدة، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية باتجاه الوسط الجزائري.

و بعد استغلال لمعلومة، تم إعداد خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهذه الشبكة وتفكيكها وتوقيف جميع أطرافها، ممثلين في ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة وحجز نصف قنطار من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ296 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

كما تم خلال نفس العملية حجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل هذه السموم .

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتم تقديمهم أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة النعامة.