انضم 13 محاميا قدموا من الجزائر العاصمة من بينهم المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي, وصوار عابد، آيت رحمان مسعود، نسيمة رزازقي رويبي فتيحة، الى فريق من محاميي أدرار للدفاع عن 9 محبوسين من نشطاء الحراك امام محاكم أدرار، تيميمون و رڨان .

ويمثل كل من لروي حسن، بوفارس عبد الرحمان، بن صالح عبد اللطيف، بوغنيسة امام محكمة ادرار في حين ستنظر محكمة تميمون في قضايا كل من ياسر قاديري وخي خليل, وزقارمسعود، بينما ستفصل محكمة رقان في قضية لقصاصي الحسين .

ومن جهة اخرى ستدرس غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار ملف الناشط محاد قاسمي.