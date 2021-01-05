صرح رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عبد الحكيم سرار اليوم الثلاثاء بأن أولى أولويات مجلس إدارة الشركة التجارية للوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" تتمثل في إعادة هيكلة النادي و خلق الثروة .

و أوضح الدولي السابق خلال أول ندوة صحفية نشطها بعد ظهر اليوم بمقر النادي بحي بومرشي وسط مدينة سطيف بعد تعيينه رسميا من طرف الجمعية العامة لمساهمي الشركة التجارية "بلاك إيقلز" رئيسا جديدا لمجلس إدارة ذات الشركة بأن التركيز سيكون على الجانب الاقتصادي المتمثل في هيكلة النادي و البحث على مصادر تمويل قريبة و بعيدة المدى قبل الجانب الرياضي.

و أضاف بأن تركيبة مجلس إدارة الشركة التجارية للوفاق المكونة من رجال أعمال سيساعد على التجسيد الفعلي للمشاريع المزمعة على غرار المشروع الكبير للأكاديمية الرياضية و فتح رأس مال الشركة للاكتتاب الجماهيري الذي ستعين من أجله خلية خاصة مهمتها الوحيدة إنجاح هذه العملية (الاكتتاب الجماهيري) .

و في ذات السياق، صرح سرار بأن "الفريق الذي لا يصنع اللاعبين مصيره الزوال مستقبلا" مشيرا إلى أن "الوفاق سيكون أول فريق في الجزائر سيفتح رأسماله للاكتتاب الجماهيري و تمكين المناصرين من اكتساب العضوية في الجمعية العامة للنادي حسب الشروط التي سيحددها النظام الداخلي ".

و واصل رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف "تجربتنا السابقة كانت ناجحة من الناحية الرياضية و فاشلة من الناحية الاقتصادية لذلك سنسعى ضمن استراتيجية جديدة لاقتراح و تجسيد مشاريع استثمارية اقتصادية على أصحاب الاختصاص تكون مصدر تمويل و تخفف العبء على السلطات المحلية من ناحية تمويل الفريق ".

و أفاد عبد الحكيم سرار أن إدارة النادي ستكشف في الأيام القليلة القادمة عن الشعار الرسمي للنادي الذي يحمل فقط اسم النادي و السنة التي تأسس فيها "وفاق سطيف1958" دون أي زيادة أو نقصان و ذلك "احتراما لمختلف الأجيال التي مرت على الفريق ".

و بخصوص ملف إجازة الاحتراف الذي لم يتبق على موعد إيداعه إلا القليل، أكد ذات المتحدث بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية بهذا الشأن و أن وفاق سطيف سيطلب مهلة إضافية من الجهات المختصة مدتها 15 يوما لاستكمال الملف الذي لا ينقصه سوى ملف لجنة الأنصار و ذلك بالنظر إلى التعيين الجديد لمجلس الإدارة".

و في الجانب الرياضي، أكد عبد الحكيم سرار بأن مهاجم الفريق لحبيب بوقلمونة سيمثل أمام المجلس التأديبي للبث في قضيته باعتباره أخل بالتزامات العقد الذي يربطه بالنادي .

و كشف عبد الحكيم سرار بهذه المناسبة بأن "عملية تحويل اللاعبين الشباب إلى وجهات أخرى لن تتم مستقبلا إلا بموافقة مجلس الإدارة" مردفا بأنه "لن يتم تحويل أي واحد من اللاعبين الحاليين خلال السنة الجارية مهما كان السبب لأنهم غير جاهزين".

و بشأن قضية تدعيم الفريق بعناصر ذات خبرة، خصوصا و أن الوفاق مقبل على استحقاقات قارية، قال سرار بأن هذا الأمر من صلاحيات المدرب نبيل الكوكي فقط و إذا طلب ذلك من الإدارة سيتم وفق بروتوكول معين يبدأ بطلب من المدرب يليه اقتراح من مناجير الفريق و ينتهي بموافقة لجنة الاستقدامات.