أعلن نادي يوفنتوس اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في صفوف حامل لقب البطولة الإيطالية لكرة القدم يصاب بالعدوى هذا الأسبوع.

وأفاد النادي الإيطالي أنه "خلال الفحوصات التي يجريها الفريق تبعا للبروتوكولات الصحية جاءت نتيجة خوان كوادرادو إيجابية لفيروس "كوفيد-19". تم وضع اللاعب بالفعل في العزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض".

ويخضع المدافع البرازيلي أليكس ساندرو بالفعل للعزل الذاتي بعد إصابته بالفيروس يوم الاثنين وتم تأكيد إصابة كوادرادو بعد أحدث جولة من الفحوصات.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان المتصدر، غدا الأربعاء، حيث يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتضييق فارق الـ10 نقاط التي تفصله عن "الروسونيري".