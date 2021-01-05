أفادت عائلة "شاعر الحراك الشعبي"، محمد تاجديت، اليوم، بأن ابنها الموقوف المضرب عن الطعام منذ 10 أيام، نقل من سجنه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية رفقة اثنين من الموقوفين.

ونشرت عائلة الناشط في منشور على حسابه بـ"فيسبوك" أنه سيتم نقل كل من محمد تاجديت ونور الدين (خيمود) ومروان إلى المستشفى بعد تدهور صحتهم، بسبب الإضراب عن الطعام وهو الثاني من نوعه الذي يشنوه بعد إضراب سبتمبر الماضي.

وحملت العائلة في منشور سابق لها السلطات، "المسؤولية الكاملة في حال تعرض المعتقل لأي مكروه"، مشيرة إلى أنها وجدته عند زيارتها لها يوم 2 جانفي الجاري "في حالة صحية جد حرجة ومنهكا جسديا، ونفس الشيء بالنسبة لكل من خيمود وأخونا مروان".

ويتابع تاجديت الذي أوقف في أوت الماضي، حسب محاميه، بتهم تتضمن "عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية"، "التجمهر غير المسلح والتحريض العلني عليه" و"تعريض حياة الغير للخطر بالدعوة للتجمهر أثناء فترة الحجر الصحّي" و"إهانة رئيس الجمهورية وكذا إهانة هيئة نظامية".

وفي 27 ديسمبر الماضي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، تمديد الحبس المؤقت للشاعر محمد تاجديت، ابتداء من اليوم ذاته بعد أربعة أشهر من اعتقاله.

وفي بجاية أعلن ناشطون عن استدعاء 32 مواطنا للمثول أمام المحكمة يوم الخميس 7 جانفي 2021، متابعين بتهمة التجمهر غير المسلح. ويوجد من بين المعنيين بالاستدعاء ابن برلماني وقيادي سابق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.