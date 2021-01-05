توفي، اليوم الثلاثاء، إسماعيل قومزيان، الباحث و الأستاذ المحاضر في الاقتصاد في جامعة باريس-دوفين بفرنسا، وزير تجارة سابق في حكومة حمروش ومناضل في حزب الأفافاس.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدم حزب جبهة القوى الاشتراكية تعازيه لعائلة الفقيد، الذي لم يبخل يوما بمجهوداته عن مرافقة العمل الفكري للحزب وتقديم اقتراحات اقتصادية وسياسية.

وجاء في منشور للحزب ممضي من طرف السكريتير الأول للأفافاس يوسف أوشيش : " فقدنا فيه رجل في قمة اللطف، ومناضل وفي للأفافاس".

و أضاف :" بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بإسمي و بإسم القيادة الوطنية و بإسم جميع مناظلي الحزب بالتعازي الخالصة لعائلة و أقرباء الفقيد، و أدعوا الله أن يسكن روحه فسيح جنانه".

تجدر الإشارة أن الراحل شغل منصب وزير التجارة سنة 1989-1991 وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات من بينها أمينا عاما لوزارة الصناعة و مسؤولا عن الإدارة العامة لشركتين وطنيتين متخصصتين في إنتاج وتوزيع واستيراد الحبوب.

الفقيد حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وهو أستاذ محاضر بجامعة باريس حيث درس اقتصاديات التنمية والعلاقات الدولية من 2006-2016، كما كان أستاذا مشاركا بالمعهد العالي للإدارة بداكار.

يملك في رصيده العديد من المؤلفات و الكتب أبرزها : الجزائر و باريس،الجزائر و القرن الجديد،ابن خلدون، العولمة الثالثة.