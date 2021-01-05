توفي، اليوم الثلاثاء، سماعيل قومزيان، الباحث و الأستاذ المحاضر في الاقتصاد في جامعة باريس-دوفين بفرنسا، وزير تجارة سابق في حكومة حمروش ومناضل في حزب الأففاس.

و بهذه المناسبة الأليمة، قدم حزب جبهة القوى الاشتراكية تعازيه لعائلة الفقيد، الذي لم يبخل يوما بمجهوداته عن مرافقة العمل الفكري للحزب و تقديم اقتراحات اقتصادية و سياسية.

و جاء في منشور للحزب ممضي من طرف السكريتير الأول للأففاس يوسف أوشيش : " فقدنا فيه رجل في قمة اللطف، و مناضل وفي للأففاس".

و أضاف :" بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بإسمي و بإسم القيادة الوطنية و بإسم جميع مناظلي الحزب بالتعازي الخالصة لعائلة و أقرباء الفقيد، و أدعوا الله أن يسكن روحه فسيح جنانه".

تجدر الإشارة أن الراحل شغل منصب وزير التجارة سنة 1989-1991 وتقلد عدة مناصب و مسؤوليات من بينها أمينا عاما لوزارة الصناعة و مسؤولا عن الإدارة العامة لشركتين وطنيتين متخصصتين في إنتاج وتوزيع واستيراد الحبوب.

الفقيد حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وهو أستاذ محاضر بجامعة باريس حيث درس اقتصاديات التنمية والعلاقات الدولية من 2006-2016، كما كان أستاذا مشاركا بالمعهد العالي للإدارة بداكار.

يملك في رصيده العديد من المؤلفات و الكتب أبرزها : الجزائر و باريس،الجزائر و القرن الجديد،ابن خلدون، العولمة الثالثة.