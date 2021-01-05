كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أن تم التشغيل الفعلي للكابل البحري أورفال- ألفال الرابط بين مدينتي الجزائر العاصمة ووهران، في 31 ديسمبر الماضي.



وفي تصريح لوزير البريد خلال استضافته في برنامج “الجزائر مباشر” للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري، أنّ هذا الكابل سيمكن من تعزيز السيادة الوطنية في مجال الاتصالات وينوع من مسارات الكوابل البحرية، حتى لا تتأثر الشبكة الوطنية في حالة عمليات الصيانة الدورية.



وأشاد السيد بومزار بالكفاءات الجزائرية من المهندسين وتقنيين الذين عملوا دون هوادة وتمكنوا في ظرف وجيز من ربط ثلاث محطات بالكابل البحري أورفال- ألفال، مشيرا أن التأخر المسجل كان لأسباب تقنية وقانونية.



