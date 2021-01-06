أقال رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي الثلاثاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين بدون ذكر أسباب القرار. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن مشيشي قرر إعفاء توفيق شرف الدين من مهامه "على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد".



وإقالة وزير الداخلية هي الثالثة في حكومة مشيشي. وتأتي بعد إعفاء وتوقيف وزير البيئة مصطفى العروي في ديسمبر الفائت إثر شبهات فساد في ملف النفايات الآتية من إيطاليا، وإقالة وزير الثقافة وليد الزيدي المحسوب على الرئيس قيس سعيّد في أكتوبر.